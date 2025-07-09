Овечкин потратил более 8 млн рублей на аренду виллы в Турции. Форвард «Вашингтона» отдыхал там месяц (SHOT)

Александр Овечкин потратил более 8 млн рублей на аренду виллы в Турции.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на телеграм-канал SHOT Капитан «Вашингтона » на месяц выкупил приватную виллу в пятизвездочном отеле в городе Кемер.

Отмечается, что ее аренда стоит от 340 тысяч рублей за ночь. Вилла вмещает от 10 до 12 человек. В стоимость входит свой бассейн, джакузи, сауна и отдельный выход на пляж.

В этом же отеле Овечкин играл в пляжный волейбол, а также встречался со звездами спорта и шоу-бизнеса. Сейчас форвард вернулся в Россию.

Фото: t.me/shot_shot

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