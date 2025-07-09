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Крикунов о Кузнецове: «Не думаю, что у него получится хорошо заиграть в НХЛ. Реакция и скорость принятия решений уже не те»

Владимир Крикунов не верит в перспективы Евгения Кузнецова в НХЛ.

32-летний форвард является неограниченно свободным агентом в лиге, где ранее выступал с 2014 по 2024 год (за «Вашингтон» и «Каролину»). В прошлом сезоне игрок выступал за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Не думаю, что у Кузнецова получится хорошо заиграть в НХЛ, ведь невозможно всю жизнь играть в хоккей на отличном уровне.

Реакция и скорость принятия решений уже не те, что несколько лет назад», – сказал бывший тренер сборной России. 

Кузнецов – 9-й в рейтинге свободных агентов, оставшихся на рынке НХЛ. Рословик лидирует, Самсонов – 8-й, Георгиев – 13-й, Костин – 16-й (Daily Faceoff)

«Монреаль» хочет подписать Кузнецова, сообщил журналист д’Амико: «Канадиенс» сделали все возможное, они оценивают варианты и готовят план B, C и D»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: LiveResult
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