Генменеджер «Трактора» о переходе Григоренко: «Один из сильнейших доступных хоккеистов. Процесс на рынке был запущен неожиданно, мы среагировали стремительно»

Алексей Волков высказался о переходе Михаила Григоренко из СКА.

В пятницу 31-летний нападающий подписал контракт с челябинским клубом на два сезона. Сообщалось , что он получит 150 млн рублей от «Трактора» за 2 года.

«Михаил Григоренко в межсезонье был одним из сильнейших хоккеистов, доступных для подписания. Этот процесс на рынке был запущен неожиданно, и мы среагировали стремительно, заключив контракт с большим мастером.

За его плечами огромный опыт игры в НХЛ, международных турнирах со сборной России, а также Кубке Гагарина, трехкратным обладателем которого он и является.

Этот форвард способен одинаково полезно действовать на нескольких позициях, хорош в созидании и обладает шикарным броском.

Плюсуем сюда отличные человеческие качества и получаем действительно классного нападающего для первых звеньев «Трактора», способного сделать команду еще конкурентнее», – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .