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Кочетков о вылете «Каролины»: «Флорида» была лучше подготовлена, у них работало все – отличный форчек, жесткость, Бобровский. Мне нужно было играть лучше»

Петр Кочетков высказался о вылете «Каролины» в 3-м раунде плей-офф НХЛ.

«Харрикейнс» проиграли «Пантерс» в 3-м раунде Кубка Стэнли (1-4 в серии). 

«За день до начала плей-офф мне сказали: «Похоже, ты начнешь в старте». План был – идти от матча к матчу. Мы выиграли первую игру [против «Нью-Джерси»], и мне снова сказали: «Окей, он сыграет и следующий матч».

То есть четкого плана изначально не было. Я понимаю логику Рода [БриндАмора]. Просто мне нужно было играть лучше.

Не хочу говорить, что они [«Пантерс»] были лучше или сильнее, но они точно были более подготовлены к хоккею в плей-офф. У них есть навыки, жесткость, физическая мощь. Отличный форчек. Бобровский – все у них работало.

Нам было тяжело отвечать. Теоретически, мы могли бы зацепить одну-две победы, но для этого все должно было сложиться идеально», – сказал вратарь «Каролины». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
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