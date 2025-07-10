Кочетков о конфликте с Маршандом в 2022-м: «Он ударил, я ответил – все. Он даже не помнит, кто я, думаю. Если бы он помнил каждую драку, то не был бы там, где сейчас»
Петр Кочетков вспомнил о драке с Брэдом Маршандом в свой первый сезон в НХЛ.
В мае 2022 года у вратаря «Каролины» в матче Кубка Стэнли случился конфликт с форвардом «Флориды», тогда игравшим за «Бостон». Кочетков тогда дебютировал в плей-офф.
«В плей-офф все играют с большим накалом – все удваивается. Это была всего моя четвертая игра в НХЛ. Я играл на чистом дофамине, как говорят. Все произошло на эмоциях – я уже почти и не помню этот момент.
Он ударил меня, я ответил – вот и все. Думаю, он даже не помнит, кто я такой. Если бы Маршанд помнил каждую драку, в которую ввязывался, он бы точно не был там, где он сейчас», – сказал вратарь «Каролины».
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
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