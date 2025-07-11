В «Куньлунь» перейдет форвард системы «Вегаса» Квинни. У него 291 очко за 409 матчей в АХЛ (Михаил Зислис)

Гэйдж Квинни из системы «Вегаса» перейдет в «Куньлунь».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Центрфорвард выступал за «Вегас » с 2020 года. Он провел 3 матча за основную команду в сезоне-2019/20 и с тех пор не играл на уровне НХЛ.

В АХЛ на счету Квинни 409 матчей с учетом плей-офф и 291 (119+172) очко.

В прошлом сезоне 29-летний игрок набрал 36 (9+27) баллов в составе «Хендерсона» за 50 игр при полезности «минус 24».

Бэбкок опроверг слухи о переходе в «Куньлунь». Сообщалось, что клуб также рассматривает Тортореллу и Галлана («Матч ТВ»)