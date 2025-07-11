«Сочи» заключил договор с Хефенмайером на год. Защитник играл за фарм «Монреаля» в АХЛ
«Сочи» подписал контракт с Ноэлем Хефенмайером.
Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на год.
Хефенмайер был выбран «Аризоной» в четвертом раунде драфта НХЛ-2017 и всю карьеру провел в Северной Америке.
На уровне АХЛ у него 189 матчей и 88 (26+62) очков, в ECHL – 93 игры и 70 (20+50) результативных действий.
Прошлый сезон Хефенмайер начал в фарм-клубе «Эдмонтона», но перешел в фарм «Монреаля». Он провел 49 матчей с учетом плей-офф и набрал 16 (5+11) очков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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