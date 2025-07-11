«Сочи» заключил договор с Хефенмайером на год. Защитник играл за фарм «Монреаля» в АХЛ

«Сочи» подписал контракт с Ноэлем Хефенмайером.

Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на год.

Хефенмайер был выбран «Аризоной » в четвертом раунде драфта НХЛ-2017 и всю карьеру провел в Северной Америке.

На уровне АХЛ у него 189 матчей и 88 (26+62) очков, в ECHL – 93 игры и 70 (20+50) результативных действий.

Прошлый сезон Хефенмайер начал в фарм-клубе «Эдмонтона », но перешел в фарм «Монреаля ». Он провел 49 матчей с учетом плей-офф и набрал 16 (5+11) очков.