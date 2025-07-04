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«Сочи» назначил Покотило заместителем гендиректора по хоккейным операциям. Бадюков покинул клуб

«Сочи» назначил Вадима Покотило заместителем гендиректора по хоккейным операциям.

Он заменит Алексея Бадюкова, который занимал эту должность с 2021 года.

«Приветствуем Вадима Покотило в «Сочи» и желаем больших успехов.

С 2018 года Вадим Анатольевич трудился на различных должностях в хабаровском «Амуре», последние четыре сезона – на посту генерального менеджера дальневосточного клуба.

Хоккейный клуб «Сочи» благодарит Алексея Бадюкова за работу и профессиональное отношение к делу», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Игорь Григоренко стал новым гендиректором «Сочи». Он сменил Воропаева, работавшего в клубе с 2016 года

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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