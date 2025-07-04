«Сочи» назначил Покотило заместителем гендиректора по хоккейным операциям. Бадюков покинул клуб

«Сочи» назначил Вадима Покотило заместителем гендиректора по хоккейным операциям.

Он заменит Алексея Бадюкова , который занимал эту должность с 2021 года.

«Приветствуем Вадима Покотило в «Сочи» и желаем больших успехов.

С 2018 года Вадим Анатольевич трудился на различных должностях в хабаровском «Амуре », последние четыре сезона – на посту генерального менеджера дальневосточного клуба.

Хоккейный клуб «Сочи » благодарит Алексея Бадюкова за работу и профессиональное отношение к делу», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Игорь Григоренко стал новым гендиректором «Сочи». Он сменил Воропаева, работавшего в клубе с 2016 года