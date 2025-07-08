СКА выменял Менелла у «Динамо». Армейцы отдали 18-летнего Кола и вратаря Бережного из ВХЛ

«Динамо» обменяло Бреннана Менелла в СКА.

В результате сделки бело-голубые получат вратаря Станислава Бережного и защитника Тимура Кола .

В прошлом сезоне Менелл провел за «Динамо » 52 матча с учетом плей-офф. Защитник набрал 24 (4+20) очка при полезности «минус 5».

Кол перешел в СКА из системы «Авангарда» летом 2024 года. 18-летний хоккеист провел 11 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, а также 31 игру в Olimpbet МХЛ.

Бережной перешел из «Авангарда» по ходу прошлого сезона. На счету 22-летнего голкипера 21 матч за клуб «СКА-Нева» в Olimpbet ВХЛ.

СКА подписал контракт с Мерфи на 2 года. У защитника 64 очка в 71 матче за «Сибирь» в прошлом сезоне