СКА выменял Менелла у «Динамо». Армейцы отдали 18-летнего Кола и вратаря Бережного из ВХЛ
«Динамо» обменяло Бреннана Менелла в СКА.
В результате сделки бело-голубые получат вратаря Станислава Бережного и защитника Тимура Кола.
В прошлом сезоне Менелл провел за «Динамо» 52 матча с учетом плей-офф. Защитник набрал 24 (4+20) очка при полезности «минус 5».
Кол перешел в СКА из системы «Авангарда» летом 2024 года. 18-летний хоккеист провел 11 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, а также 31 игру в Olimpbet МХЛ.
Бережной перешел из «Авангарда» по ходу прошлого сезона. На счету 22-летнего голкипера 21 матч за клуб «СКА-Нева» в Olimpbet ВХЛ.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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