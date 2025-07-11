Экс-форвард «Амура» Барулин станет игроком «Нефтехимика» («Чемпионат»)
Экс-форвард «Амура» Владислав Барулин станет игроком «Нефтехимика».
В ближайшее время о подписании будет объявлено официально, как утверждает «Чемпионат».
В прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ 29-летний игрок стал вторым бомбардиром и снайпером хабаровского клуба, набрав 33 (13+20) очка в 56 матчах.
Отметим, что в апреле сообщалось об интересе к Барулину со стороны СКА.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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