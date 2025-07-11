  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Марченко о переломе челюсти: «Попало в ногу, я зашел на скамейку и держусь за нее. Голову поднимаю – мне прилетает. Три дня ел только супчики и смузи»
5

Марченко о переломе челюсти: «Попало в ногу, я зашел на скамейку и держусь за нее. Голову поднимаю – мне прилетает. Три дня ел только супчики и смузи»

Кирилл Марченко рассказал про перелом челюсти, полученный в прошлом сезоне.

Инцидент произошел во время игры регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:5) в начале февраля.

Форвард «Коламбуса» пропустил три матча из-за повреждения. Большая часть восстановительного периода пришлась на время проведения Турнира четырех наций.

– Твоя история про сломанную челюсть уже обрастает легендами. Тебе ее сломали, а ты снова хотел идти в бой.

– Да придумывают, байки рассказывают.

– Расскажи, во-первых, как ты ее получил? Вроде бы это было на скамейке?

– Да, я сидел на скамейке. Сам виноват, отвлекся от игры и прилетела шайба в челюсть. Сразу было понятно, что случилось: челюсть отвисла, и я понял, что перелом.

Меня прооперировали на следующий день, быстро все сделали, пластины вставили. Две недели пропустил. Через неделю уже вышел на лед.

– Вот! Хотя говорили, что ты две недели должен находиться в покое.

– Две-четыре недели должен быть покой, и только через шесть недель можно было начинать играть. Но у меня есть маска, и через неделю нормально себя чувствовал, просто уже начал потихоньку кататься.

Было больно бросать, отдавало в челюсть. Я вышел первый раз, пропотел. Когда кровь гоняешь, быстрее восстанавливаешься. Через две недели уже с командой нормально тренировался. И к концу второй недели вышел играть.

– Что ты ел в это время?

– Жена кормила. Мне первые три дня можно было только супчики и смузи. То есть растертую или перемолотую еду. Челюсть не зашивали, она двигалась, поэтому мне сказали, что можно есть рыбу и картошку – мягкую.

– А стейки когда разрешили есть?

– Стейки недели через две уже ел, аккуратненько.

– Какой вывод из произошедшего? Нельзя отвлекаться во время игры? Или это случайность?

– Да, я согласен, нельзя отвлекаться. Мне просто попало в ногу. Я зашел на скамейку, сижу, ногу держу, больно. Голову поднимаю – мне в челюсть прилетает!

Следил бы за игрой, хоть как-то бы среагировал. Хоть бы напрячь успел мышцы лица, может быть, просто был бы ушиб, – сказал Кирилл Марченко.

Марченко об игре в КХЛ и ВХЛ: «В СКА в 2022-м был сильный состав, места заняты. В «СКА-Неве» было легко и прикольно – не боишься ошибиться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКирилл Марченко
logoСпорт-Экспресс
logoНХЛ
logoЗдоровье
травмы
logoКоламбус
еда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Марченко о размере зарплаты в «Коламбусе»: «Спокойно отношусь к тому, что у Воронкова она выше, Дмитрий – великий игрок. Новый контракт будет больше, значит»
30вчера, 07:46
Марченко о жизни в Коламбусе: «Обычный город. Нравится, что с преступностью все нормально. Ничем там не занимаюсь, сижу дома с женой. Иногда в зоопарк ходим – тигры, львы, жирафы»
15вчера, 06:00
Марченко допустил, что наберет 100 очков за сезон в НХЛ: «Много моментов было, где сам не забил в пустые. Еще просто выжать, еще чуть больше создать, и все»
4вчера, 02:19
Главные новости
Бабаев о будущем Кузнецова: «Ищем варианты в НХЛ. Это не будет крупный контракт, он хочет доказать, что по-прежнему тот самый Кузнецов. Возможности вернуться в «Вашингтон» не вижу»
7вчера, 22:16
Кузнецов не входит в планы «Монреаля», сообщил Бабаев: «Евгений хочет туда, но для него нет места. В СКА он играл мало, потому что так решил тренер»
8вчера, 20:58
Лемтюгов о СКА: «Власть поменялась, пошли трансферы иностранцев, Григоренко не нужен, Толчинский ушел. Доверит ли Ларионов молодежи место в составе?»
3вчера, 20:33
Джефф Скиннер перешел в «Сан-Хосе», контракт – на год и 3 млн долларов. С «Эдмонтоном» форвард сыграл в Кубке Стэнли впервые за 15 сезонов
7вчера, 19:49
Черкас о трансферах СКА: «Подписывают иностранцев, удивительно. Ларионов укрепляет оборону, потому что вратарская линия не способна решать большие задачи, возможно»
5вчера, 19:32
«Юнисон» пропустит сезон-2025/26 из-за финансовой ситуации. В ВХЛ выступят 32 команды
4вчера, 19:06
Артемий Панарин: «В ковид дурь полезла в голову, стал обесценивать свои заслуги: «Хоккей – ерунда, за шайбой бегаю, а люди ракеты в космос запускают». Иногда СМИ заряжают тебя на цели и победы»
8вчера, 18:55
Кирилл Марченко: «Макдэвид и Маккиннон могут взять шайбу, как детей всех объехать и забить. Кучеров восхищает, он не такой быстрый и сильный, а очков набирает больше»
8вчера, 18:26
Просветов о ЦСКА: «Величайший клуб Европы, тут играли легенды: Третьяк, Харламов. Выступать за такую команду – мечта»
20вчера, 18:09
Вышински о новом дресс-коде в НХЛ: «В коллективном соглашении сказано, что хоккеисты должны одеваться по современной моде. Извините, косплееры «Острых козырьков»
8вчера, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Майерс дал совет молодым хоккеистам: «В новом клубе нужно показать парням, что ты готов сражаться за команду в каждом матче. Игроки старше на 10-15 лет уважают это»
вчера, 20:22
Яковлев считает, что «Металлург» стал сильнее: «Безусловно, приходят хорошие игроки. У нас одна задача – Кубок»
2вчера, 20:01
Григоренко – болельщикам «Трактора»: «Мы сможем привезти Кубок Гагарина в Челябинск, надеюсь. Порадуем вас красивой игрой и заброшенными шайбами»
1вчера, 19:19
Дэйли о децентрализованном драфте: «Инициатива клубов. Для многих важен доступ к своим специалистам в спокойной обстановке, ведь на драфте закладывается будущее команд»
1вчера, 18:40
Рыбин об уходе Григоренко из СКА: «Удивлен решением клуба. Михаил – олимпийский чемпион, мощный форвард с хорошей статистикой»
2вчера, 18:00
Пыленков о снятии «Витязя» с КХЛ: «Обидно. Закрылся клуб, который привлекал меня еще со школы, дал мне все. Там много классных игроков и руководителей»
вчера, 17:33
Шмидт о «Юте»: «Сплоченность команды растет. Пришел я, еще ребята, которые выигрывали Кубок Стэнли. Не хочу, чтобы все закончилось на одном трофее»
1вчера, 17:16
Щитов о сравнениях Андреянова с Бобровским: «Почему нет? В США постоянно кого-то с кем-то сравнивают. Это не значит, что сейчас он играет как Бобровский»
2вчера, 16:15
Зарплата Хефенмайера в «Сочи» – 28 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин)
1вчера, 16:05
Агент Калынака и Биро о переходе игроков в «Ак Барс»: «Выбрали клуб из-за амбиций, здесь можно выиграть Кубок Гагарина. Плюс Казань – один из лучших городов России»
вчера, 15:49