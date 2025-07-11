Кирилл Марченко рассказал про перелом челюсти, полученный в прошлом сезоне.

Инцидент произошел во время игры регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:5) в начале февраля.

Форвард «Коламбуса » пропустил три матча из-за повреждения. Большая часть восстановительного периода пришлась на время проведения Турнира четырех наций.

– Твоя история про сломанную челюсть уже обрастает легендами. Тебе ее сломали, а ты снова хотел идти в бой.

– Да придумывают, байки рассказывают.

– Расскажи, во-первых, как ты ее получил? Вроде бы это было на скамейке?

– Да, я сидел на скамейке. Сам виноват, отвлекся от игры и прилетела шайба в челюсть. Сразу было понятно, что случилось: челюсть отвисла, и я понял, что перелом.

Меня прооперировали на следующий день, быстро все сделали, пластины вставили. Две недели пропустил. Через неделю уже вышел на лед.

– Вот! Хотя говорили, что ты две недели должен находиться в покое.

– Две-четыре недели должен быть покой, и только через шесть недель можно было начинать играть. Но у меня есть маска, и через неделю нормально себя чувствовал, просто уже начал потихоньку кататься.

Было больно бросать, отдавало в челюсть. Я вышел первый раз, пропотел. Когда кровь гоняешь, быстрее восстанавливаешься. Через две недели уже с командой нормально тренировался. И к концу второй недели вышел играть.

– Что ты ел в это время?

– Жена кормила. Мне первые три дня можно было только супчики и смузи. То есть растертую или перемолотую еду. Челюсть не зашивали, она двигалась, поэтому мне сказали, что можно есть рыбу и картошку – мягкую.

– А стейки когда разрешили есть?

– Стейки недели через две уже ел, аккуратненько.

– Какой вывод из произошедшего? Нельзя отвлекаться во время игры? Или это случайность?

– Да, я согласен, нельзя отвлекаться. Мне просто попало в ногу. Я зашел на скамейку, сижу, ногу держу, больно. Голову поднимаю – мне в челюсть прилетает!

Следил бы за игрой, хоть как-то бы среагировал. Хоть бы напрячь успел мышцы лица, может быть, просто был бы ушиб, – сказал Кирилл Марченко .

Марченко об игре в КХЛ и ВХЛ: «В СКА в 2022-м был сильный состав, места заняты. В «СКА-Неве» было легко и прикольно – не боишься ошибиться»