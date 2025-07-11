Марченко допустил, что наберет 100 очков за сезон в НХЛ: «Много моментов было, где сам не забил в пустые. Еще просто выжать, еще чуть больше создать, и все»

Кирилл Марченко считает, что ему по силам набрать 100 очков за сезон в НХЛ.

— Глупый вопрос, но тем не менее. Сотню очков реально набрать?

— Почему нет? Много кто сейчас набирает 100 очков в сезоне. У меня 74, из них 19 в большинстве. Кучеров набрал в один сезон в большинстве 42. Мне еще 15 добавить, чтобы было хотя бы 34. Это уже всего 74 плюс 15, сколько? 89. И 11 очков что, я не заковыряю в каких-то моментах на льду? Пару-тройку голов, пять-шесть передач.

Много моментов было, где сам не забил в пустые. Еще просто выжать, еще чуть больше создать, и все, – сказал нападающий «Коламбуса».