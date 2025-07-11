Марченко о размере зарплаты в «Коламбусе»: «Спокойно отношусь к тому, что у Воронкова она выше, Дмитрий – великий игрок. Новый контракт будет больше, значит»

Кирилл Марченко сказал, что ему не обидно получать меньше Дмитрия Воронкова.

У 24-летнего форварда «Коламбуса » остается 2 года по контракту со средней зарплатой за сезон (кэпхитом) 3,85 миллиона долларов.

24-летний форвард клуба из Огайо Дмитрий Воронков этим летом подписал с клубом новый контракт – на 2 года с кэпхитом 4,175 млн долларов.

В минувшем сезоне Марченко набрал 74 (31+43) очка в 79 играх в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «+29». В активе Воронкова 47 (23+24) балла в 73 играх при полезности «+17».

– Каково это – чувствовать, что ты зарабатываешь меньше Воронкова?

– Справедливо все. Дмитрий – великий игрок. И я очень рад играть рядом с таким партнером, который учит меня и заставляет прогрессировать и расти. Спокойно отношусь к тому, что у Дмитрия больше зарплата. Обидно ли? Нет, не обидно. Дима молодец, заслужил контракт. Если честно, то у него и статистика тоже получше, чем у меня.

– Понятно, что кому-то завидовать в НХЛ странно. Зарплату там многим платят вообще непонятно за что.

– Конечно. Сейчас вообще много платят. Но я стараюсь за этим не следить.

– Но все равно: когда ты подписал контракт на 3,8 миллиона долларов в год, казалось, что это нормальная цифра. Но потом ты выстрелил и теперь, конечно, играешь гораздо лучше. Не обидно, что платят так мало?

– Нет. Когда подписывал контракт, я осознавал, какого уровня я игрок. В целом я на это и рассчитывал. Нет такого, обидно или не обидно. У меня в хоккее есть немножко другие цели. Поэтому на сумму не обращаю внимания. Конечно, размер зарплаты важен. Следующий контракт, значит, будет больше, – сказал Марченко .

Марченко сравнил Воронкова с Гретцки: «В хоккей оба играют великолепно. Считаю Диму одним из лучших в НХЛ – я помогаю ему стать великим»