СКА продлил контракт с Кузьминым на два года. У нападающего 21 очко за 37 игр в прошлом сезоне

СКА продлил контракт с Григорием Кузьминым.

Соглашение с 22-летним нападающим рассчитано на два сезона.

В предыдущем Фонбет чемпионате КХЛ он провел 37 матчей и набрал 21 (8+13) очко при полезности «плюс 7» и среднем игровом времени 9:20.

В Olimpbet ВХЛ у Кузьмина 13 (2+11) баллов за 6 игр в регулярке, а также одна передача в 5 матчах плей-офф.

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