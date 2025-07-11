Ткачак о том, жаль ли ему «Эдмонтон»: «Никого не жалею. Всем было наплевать на «Флориду», когда мы проиграли «Вегасу»
Мэттью Ткачак заявил, что не чувствует жалости к «Эдмонтону».
«Флорида» дважды побеждала «Ойлерс» в финальных сериях плей-офф – 4-3 в 2024 году и 4-2 в 2025-м.
«Тяжело выигрывать Кубок Стэнли два года подряд. Я слышал от канадцев с Запада несколько высказываний в духе: «Неужели вы не могли дать «Эдмонтону» победить?» или «Тебе их жаль?»
Я никого не жалею. Когда мы проиграли «Вегасу» несколько лет назад, всем было на нас наплевать», – сказал Мэттью Ткачак в интервью Edgewood Tahoe.
«Пантерс» уступили «Голден Найтс» в решающей серии Кубка Стэнли-2023 со счетом 1-4.
«Флорида» может обменять Родригеса, чтобы уложиться в потолок зарплат. Клуб превышает лимит на 2,95 млн долларов (Эллиотт Фридман)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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