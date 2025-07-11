Ткачак о том, жаль ли ему «Эдмонтон»: «Никого не жалею. Всем было наплевать на «Флориду», когда мы проиграли «Вегасу»

Мэттью Ткачак заявил, что не чувствует жалости к «Эдмонтону».

«Флорида » дважды побеждала «Ойлерс» в финальных сериях плей-офф – 4-3 в 2024 году и 4-2 в 2025-м.

«Тяжело выигрывать Кубок Стэнли два года подряд. Я слышал от канадцев с Запада несколько высказываний в духе: «Неужели вы не могли дать «Эдмонтону » победить?» или «Тебе их жаль?»

Я никого не жалею. Когда мы проиграли «Вегасу » несколько лет назад, всем было на нас наплевать», – сказал Мэттью Ткачак в интервью Edgewood Tahoe.

«Пантерс» уступили «Голден Найтс» в решающей серии Кубка Стэнли-2023 со счетом 1-4.

«Флорида» может обменять Родригеса, чтобы уложиться в потолок зарплат. Клуб превышает лимит на 2,95 млн долларов (Эллиотт Фридман)