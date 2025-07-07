«Флорида» может обменять Родригеса, чтобы уложиться в потолок зарплат. Клуб превышает лимит на 2,95 млн долларов (Эллиотт Фридман)
По сведениям PuckPedia, на данный момент «Пантерс» превышают лимит примерно на 2,95 миллиона долларов.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, один из способов освободить место – обмен Эвана Родригеса, чей контракт с кэпхитом 3 миллиона долларов рассчитан еще на два года.
«Ходит много разговоров о том, что Родригеса точно обменяют. Но мне сказали – не стоит ничего заранее предполагать. Сначала «Флориде» нужно разобраться с планом по операции или восстановлению Мэттью Ткачака.
Как мне сказали, «игроки все равно получают травмы», а Родригес – очень уважаемый и популярный в команде хоккеист. Я вполне могу представить, что «Пантерс» решат подождать», – сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.
Ткачак о здоровье: «Требуется ли операция летом – не знаю. Нужно пройти обследования, на это уйдет несколько недель»