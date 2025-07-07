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  • «Флорида» может обменять Родригеса, чтобы уложиться в потолок зарплат. Клуб превышает лимит на 2,95 млн долларов (Эллиотт Фридман)
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«Флорида» может обменять Родригеса, чтобы уложиться в потолок зарплат. Клуб превышает лимит на 2,95 млн долларов (Эллиотт Фридман)

«Флорида» рассматривает обмен Эвана Родригеса, чтобы уложиться в потолок зарплат.

По сведениям PuckPedia, на данный момент «Пантерс» превышают лимит примерно на 2,95 миллиона долларов.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, один из способов освободить место – обмен Эвана Родригеса, чей контракт с кэпхитом 3 миллиона долларов рассчитан еще на два года.

«Ходит много разговоров о том, что Родригеса точно обменяют. Но мне сказали – не стоит ничего заранее предполагать. Сначала «Флориде» нужно разобраться с планом по операции или восстановлению Мэттью Ткачака.

Как мне сказали, «игроки все равно получают травмы», а Родригес – очень уважаемый и популярный в команде хоккеист. Я вполне могу представить, что «Пантерс» решат подождать», – сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts. 

Ткачак о здоровье: «Требуется ли операция летом – не знаю. Нужно пройти обследования, на это уйдет несколько недель»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
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