Мильштейн о Сурине: «Он игрок из разряда Барбашева или Мэттью Ткачака. Егор хочет полностью развиться в КХЛ и уехать готовым для игры в НХЛ»

Дэн Мильштейн сравнил Егора Сурина и Иваном Барбашевым и Мэттью Ткачаком.

Ранее 18-летний форвард продлил контракт с «Локомотивом » до 2027 года. Он был выбран «Нэшвиллом » на драфте НХЛ-2024 под общим 22-м номером.

– Егор Сурин останется в России на два года. Чувствует, что пока не готов к НХЛ?

– Он добавил еще год к своему контракту. Он принял решение, что ему лучше ничего не менять, продолжать прогрессировать в КХЛ , полностью развиться здесь и уже приехать в Америку готовым хоккеистом для игры в НХЛ .

– В России много обсуждается его дерзкий стиль игры…

– Он из разряда Ивана Барбашева, Мэттью Ткачака, такого плана игрок, – сказал агент хоккеиста.