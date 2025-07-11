Лайпсик может стать игроком «Куньлуня» (Артур Хайруллин)

Брендан Лайпсик может стать игроком «Куньлуня» .

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В минувшем сезоне 31-летний канадский форвард с российским гражданством играл за «Автомобилист» и «Сибирь».

Всего Лайпсик провел 54 игры в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 24 (12+12) балла. В плей-офф он сыграл 7 матчей, не набрав очков.