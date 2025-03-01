Кузьмин о 7-м месте СКА: «Турнирное положение не то, которое мы хотим видеть, но что сейчас с этим поделаешь? Делаем все возможное, чтобы выигрывать каждый матч»
Клуб занимает 7-е место на Западе, набрав 71 очко после 60 матчей.
– Ранее я неоднократно спрашивал у твоих партнеров по команде о важности турнирного положения СКА в регулярном чемпионате, и мне отвечали, что позиция не имеет значения. Сейчас, когда позиция не самая лучшая, может, есть резон задать себе конкретную цель? Математически еще даже не потеряны шансы на топ-4.
– Конечно, мы делаем все возможное для того, чтобы выигрывать каждый матч. А когда ты выигрываешь, тебе даются очки, и в связи с этим мы будем подниматься вверх.
Что загадывать итоговое место в таблице и соперника по плей-офф... Там все до последнего часа будет решаться. Кто-то будет определяться по забитым шайбам, по личным встречам.
Да, турнирное положение у нас сейчас не то, которое мы хотим видеть, но что сейчас с этим поделаешь? Нам нужно готовиться к Минску и делать все для того, чтобы забрать эти два очка.
– Но на данный момент логичнее заявить, что главная задача СКА – это просто выйти в плей-офф?
– Да нет, конечно. Я понимаю, почему вы так говорите. Математика – это все классно. Но если бы математикой все на льду решалось, тогда никто в хоккей, по сути, не играл бы.
Повторюсь, что надо просто делать все возможное, что от нас зависит, и принимать верные решения. Тогда мы выровняем, потом пойдем вверх и будем выигрывать. Сначала периоды, а потом уже и матчи, – сказал нападающий СКА Григорий Кузьмин.
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