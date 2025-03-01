Кузьмин о 7-м месте СКА: «Турнирное положение не то, которое мы хотим видеть, но что сейчас с этим поделаешь? Делаем все возможное, чтобы выигрывать каждый матч»

Григорий Кузьмин высказался о турнирном положении СКА.

Клуб занимает 7-е место на Западе, набрав 71 очко после 60 матчей.

– Ранее я неоднократно спрашивал у твоих партнеров по команде о важности турнирного положения СКА в регулярном чемпионате, и мне отвечали, что позиция не имеет значения. Сейчас, когда позиция не самая лучшая, может, есть резон задать себе конкретную цель? Математически еще даже не потеряны шансы на топ-4.

– Конечно, мы делаем все возможное для того, чтобы выигрывать каждый матч. А когда ты выигрываешь, тебе даются очки, и в связи с этим мы будем подниматься вверх.

Что загадывать итоговое место в таблице и соперника по плей-офф... Там все до последнего часа будет решаться. Кто-то будет определяться по забитым шайбам, по личным встречам.

Да, турнирное положение у нас сейчас не то, которое мы хотим видеть, но что сейчас с этим поделаешь? Нам нужно готовиться к Минску и делать все для того, чтобы забрать эти два очка.

– Но на данный момент логичнее заявить, что главная задача СКА – это просто выйти в плей-офф?

– Да нет, конечно. Я понимаю, почему вы так говорите. Математика – это все классно. Но если бы математикой все на льду решалось, тогда никто в хоккей, по сути, не играл бы.

Повторюсь, что надо просто делать все возможное, что от нас зависит, и принимать верные решения. Тогда мы выровняем, потом пойдем вверх и будем выигрывать. Сначала периоды, а потом уже и матчи, – сказал нападающий СКА Григорий Кузьмин .