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СКА задолжал около 400 млн рублей «СКА-Арене». Клуб вернулся в Ледовый дворец («СЭ»)

СКА имеет задолженность перед «СКА-Ареной».

В июне петербургский клуб сообщил о возвращении в Ледовый дворец из-за «низкой транспортной доступности «СКА-Арены» в связи с ремонтом станции метро «Парк Победы».

В июле стало известно, что на «СКА-Арене» будет выступать «Куньлунь», который переедет в Санкт-Петербург из Мытищ.

По информации «Спорт-Экспресса», причины переезда СКА заключаются в долгах перед «СКА-Ареной», которые составляют около 400 миллионов рублей.

В это межсезонье новым председателем совета директоров клуба стал Виталий Маркелов, заменивший Александра Медведева.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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