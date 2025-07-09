СКА задолжал около 400 млн рублей «СКА-Арене». Клуб вернулся в Ледовый дворец («СЭ»)
СКА имеет задолженность перед «СКА-Ареной».
В июне петербургский клуб сообщил о возвращении в Ледовый дворец из-за «низкой транспортной доступности «СКА-Арены» в связи с ремонтом станции метро «Парк Победы».
В июле стало известно, что на «СКА-Арене» будет выступать «Куньлунь», который переедет в Санкт-Петербург из Мытищ.
По информации «Спорт-Экспресса», причины переезда СКА заключаются в долгах перед «СКА-Ареной», которые составляют около 400 миллионов рублей.
В это межсезонье новым председателем совета директоров клуба стал Виталий Маркелов, заменивший Александра Медведева.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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