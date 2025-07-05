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Василий Каменев: «Куньлунь» можно было отправить в Ледовый, а СКА оставить на «СКА-Арене». Смешно «селить» там китайский клуб, не имеющий отношения к Петербургу»

Василий Каменев высказался о переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

Китайский клуб будет играть на «СКА-Арене».

Напомним, СКА ранее сообщил, что вернется в Ледовый дворец из-за «низкой транспортной доступности «СКА-Арены» в связи с ремонтом станции метро «Парк Победы».

– Я вообще не понял, почему так вышло. Такой дворец, как «СКА-Арена», чтобы оправдать свое существование, должен собирать приличную аудиторию на матчах. Я не верю, что «Куньлунь» будет собирать на играх по 20 тысяч.

– «Куньлунь» был командой с самой низкой посещаемостью в КХЛ. А теперь будет играть на самом большом хоккейном стадионе Европы. Как это объяснить?

– Мне тяжело. Это какие-то закулисные манипуляции, не имеющие большого отношения к хоккею. Раз так все просто решается, можно было тогда «Куньлунь» отправить в Ледовый, а СКА все же оставить на «СКА-Арене». Для меня все это непонятно.

– СКА уехал со «СКА-Арены» якобы из-за закрытия ближайшей к ней станции метро. К тому же там аренда дороже, чем в Ледовом.

– На «СКА-Арене» ее хоть как-то можно было «отбить», если бы на этом стадионе играл СКА. А кто будет ходить на матчи «Куньлуня», я даже представить не могу.

– Решение о переезде в Петербург «Куньлуня» связывают с фигурой бизнесмена Геннадия Тимченко, бывшего руководителя КХЛ. Он участвовал в создании китайского клуба, «СКА-Арена» – его объект.

– Я знаю, да, он имеет связи с Китаем, был в СКА, инициатором строительства нового стадиона и интеграции «Куньлуня» в КХЛ. Наверное, между клубом и ареной будут какие-то взаимозачеты.

Но все равно смешно «селить» на такой большой арене китайский клуб, не имеющий отношения к Петербургу. Представьте: будут сидеть на трибунах три человека и смотреть на все это.

– Будете ходить на матчи «Куньлуня»?

– Нет, наверное. Конечно, если они заиграют феерично, будут идти в тройке, народ начнет собираться. Но пока трудно все это представить. То «Куньлунь» играет в Китае, то в Мытищах, то теперь в Питере. Какая-то команда-кочевник.

– Может вся эта история привести к тому, что в Петербурге появится вторая хоккейная команда уровня КХЛ? Об этом же давно говорят.

– Для этого она должна называться не «Куньлунь Ред Стар». А так-то «прописать» можно кого угодно, – сказал бывший форвард СКА Василий Каменев.

Абсурд: «Куньлунь» будет играть в Петербурге. На «СКА-Арене» вместо СКА!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoКуньлунь Ред Стар
СКА-Арена
болельщики
logoКХЛ
logoСКА
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
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