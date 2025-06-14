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  • Ротенберг о «Красной Машине Юниор»: «Методики соответствуют передовым мировым технологиям. На частные инвестиции при поддержке академии СКА созданы лучшие условия для развития детей»
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Ротенберг о «Красной Машине Юниор»: «Методики соответствуют передовым мировым технологиям. На частные инвестиции при поддержке академии СКА созданы лучшие условия для развития детей»

Роман Ротенберг рассказал о детской школе «Красная Машина Юниор».

«Красная Машина Юниор» – новая школа на карте хоккейной России. За три года существования только по спортивным результатам она вошла в число лучших школ московского региона. Это инновационная организация, чьи методики соответствуют передовым мировым технологиям.

Занятия воспитанников проходят по Национальной программе подготовки хоккеистов «Красная Машина», разработанной Федерацией хоккея России, утвержденной Министерством спорта Российской Федерации и созданной при поддержке компании «Норильский Никель».

На частные инвестиции при поддержке академии СКА в «Красной Машине Юниор» были созданы лучшие условия для развития детей и занятий хоккеем.

В школе занимается более 400 воспитанников. Организация обладает прекрасной инфраструктурой, размещенной на трех объектах в Москве и в Красногорском округе Московской области, с шестью ледовыми площадками залами ОФП, игровых видов спорта и единоборств, что позволяет давать детям большой объем тренировок и развивать когнитивные способности. В занятия входит изучение теории, видеоразборы игр и тренировок, рекомендации по питанию.

Помимо этого, для каждого воспитанника разрабатывается индивидуальный план развития, потому что в «Красной Машине Юниор» заботятся о каждом игроке, что в итоге делает наши команды сильнее, а школу уникальной в своем подходе.

География воспитанников «Красной Машины Юниор» охватывает множество регионов России, а также Республику Беларусь, что свидетельствует о высокой репутации школы и стремлении юных хоккеистов попасть в ее ряды.

Также ведется постоянная работа над усилением тренерского состава, способного совершенствовать систему подготовки и улучшать взаимодействие с детьми и родителями.

«Красная Машина Юниор» предоставляет возможность обучения в общеобразовательных школах, проживание на базе, развитие в других видах: шахматах, футболе, флорболе, дзюдо, боксе, фиджитал-спорте», – написал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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