«Динамо» обменяло Никитина в «Торпедо» на денежную компенсацию. 21-летний защитник провел сезон в ВХЛ
«Динамо» обменяло Егора Никитина в «Торпедо».
В результате сделки московский клуб получит денежную компенсацию.
В прошлом сезоне 21-летний защитник провел 3 матча за «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ, а также 68 игр с учетом плей-офф в Olimpbet ВХЛ.
В составе «Динамо» из Санкт-Петербурга Никитин набрал 18 (2+16) очков при полезности «плюс 12».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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