«Динамо» обменяло Никитина в «Торпедо» на денежную компенсацию. 21-летний защитник провел сезон в ВХЛ

«Динамо» обменяло Егора Никитина в «Торпедо».

В результате сделки московский клуб получит денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 21-летний защитник провел 3 матча за «Динамо » в Фонбет чемпионате КХЛ, а также 68 игр с учетом плей-офф в Olimpbet ВХЛ.

В составе «Динамо» из Санкт-Петербурга Никитин набрал 18 (2+16) очков при полезности «плюс 12».