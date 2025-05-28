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Волков может заработать более 300 млн рублей за 3 сезона в «Авангарде» («СЭ»)

Александр Волков подпишет трехлетний контракт с «Авангардом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», за три сезона в омском клубе форвард может заработать более 300 млн рублей. Часть зарплаты пойдет в бонусы. Отмечается, что похожую схему ранее использовал СКА в случае с контрактом Евгения Кузнецова.

По данным издания, ряд клубов предлагали Александру Волкову контракт с окладом в 75-80 млн рублей.

В минувшем сезоне форвард минского «Динамо» провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 48 (18+30) очков при полезности «плюс 18». В плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов в 7 играх при полезности «плюс 6».

Срок соглашения игрока с минским «Динамо» рассчитан до 31 мая.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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