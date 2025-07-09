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Романов о контракте на 50 млн долларов с «Айлендерс»: «Суперзапросов не было. Хотел подписаться на долгий срок и бороться за Кубок Стэнли с любимой командой»

Александр Романов высказался о новом контракте с «Айлендерс».

Ранее 25-летний защитник заключил договор на 8 лет с общей суммой 50 млн долларов. 

– Поздравляю с новым контрактом. Насколько тяжело велись переговоры?

– Спасибо! Ничего тяжёлого там не было. Переговоры просто шли, шли, шли… Там пришел новый генеральный менеджер Матье Дарш. У него было много работы, потому что он пришел из другого клуба.

Ему нужно было ознакомиться с системой, понять, как у нас все работает. Потом драфт, на котором у нас был первый выбор, надо было все силы и внимание уделить ему. А потом, через две недели после драфта, уже меня подписали.

Переговоры не были тяжелыми, они просто длились какое-то определенное время – месяц-полтора, но в этом процессе не было ничего тяжелого. Ни с нашей стороны каких-то суперзапросов не было, ни с их стороны. Все как-то спокойно сложилось.

– А что вы в принципе ставили главным во время переговоров? Срок, сумма контракта или, может быть, конкурентоспособность команды?

– Прежде всего я очень хотел остаться на Лонг-Айленде и продолжить играть за «Айлендерс», так что в первую очередь, наверное, срок. Хотелось уже подписаться на долгое время, не переезжать из клуба в клуб.

«Мостики» никакие не подписывать, быть уверенным. И бороться, блин, с моей любимой командой за Кубок Стэнли. Уже идти с ними дальше, до конца, – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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