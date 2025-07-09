Романов о Ламорелло: «Заставил меня дважды постричься. После первой стрижки он сказал: «Все еще длинная прическа, состриги сзади». Я вернулся, он говорит: «Сейчас по-мужски выглядишь»

Александр Романов рассказал, как Лу Ламорелло заставил его постричься дважды.

Напомним, весной «Айлендерс » отправили Ламорелло в отставку с поста генерального менеджера после невыхода в плей-офф.

– А каким в общении был бывший генменеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло?

– В принципе, тоже очень честный, всегда открытый со своими игроками. Никогда не было напряга в общении. Ты знал, что на конкретный вопрос ты получишь честный ответ. Он просто был справедливый, честный и открытый.

– Илья Сорокин рассказывал, что Лу заставил вас дважды постричься. Расскажите подробнее об этом случае.

– Он и правда заставил меня дважды постричься. Я пришел, он сказал, чтоб подстригся. Я подстригся, пришел, он сказал: «Все еще длинная прическа, состриги вообще все сзади».

Я пошел состригать. Вернулся, он говорит: «Нормально, вот сейчас ты по-мужски выглядишь», – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов .

Сорокин о работе с Ламорелло: «В «Айлендерс» запрещалось носить бороду. Ненавижу бриться, но иного выхода не было»