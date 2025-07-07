Глава спорткомитета Санкт-Петербурга о «Куньлуне»: «В городе 2-й клуб КХЛ – прекрасно, новые возможности. Менять название «СКА-Арены» не планируется, нет смысла»

Глава спорткомитета Санкт-Петербурга высказался о переезде «Куньлуня» в город.

Китайский клуб КХЛ будет проводить домашние матчи Фонбет Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене».

– Не вижу ничего страшного. В Петербурге появляется второй континентальный клуб. Наоборот, прекрасно. Опять новые возможности, новые игроки, возможность у зрителей посетить клуб. Теперь на двух аренах будет играться Континентальная хоккейная лига.

– В связи с этим не планируется изменения названия стадиона? «СКА-Арена», а играет на ней совсем не СКА.

– Ничего не планируется. У «СКА-Арены» есть так называемый концессионер. Та компания, которая эксплуатирует арену в ближайшее время. И предложений никаких нет, но я и думаю, что и смысла в этом нет.

Будут предложения, будем разбираться. Поэтому не вижу никакой трагедии. Есть название арены, есть название команды, – сказал Антон Шантырь.

«Куньлунь» сыграет против СКА в первом домашнем матче сезона КХЛ. Китайский клуб будет хозяином «СКА-Арены»

Абсурд: «Куньлунь» будет играть в Петербурге. На «СКА-Арене» вместо СКА!