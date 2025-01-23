Ривс подрался с Оливером в матче «Торонто» и «Коламбуса»
Райан Ривс подрался с Мэтью Оливером в матче «Торонто» и «Коламбуса».
Эпизод произошел в начале первого периода матча НХЛ между «Лифс» и «Блю Джекетс» (1:5).
По итогам эпизода Райан Ривс и Мэтью Оливер получили по 5 минут штрафа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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