Ривс подрался с Оливером в матче «Торонто» и «Коламбуса»

Райан Ривс подрался с Мэтью Оливером в матче «Торонто» и «Коламбуса».

Эпизод произошел в начале первого периода матча НХЛ между «Лифс» и «Блю Джекетс» (1:5). По итогам эпизода Райан Ривс и Мэтью Оливер получили по 5 минут штрафа.