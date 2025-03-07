Ривса не забрали с драфта отказов. «Торонто» может отправить форварда в АХЛ
Райана Ривса не забрали с драфта отказов.
Об этом сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон.
Нападающий «Торонто» прошел процедуру драфта отказов, он может быть отправлен в АХЛ.
В текущем сезоне нападающий Райан Ривс провел 35 матчей и набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 2» среднем игровом времени 7:48.
Его контракт с кэпхитом 1,35 млн долларов рассчитан до 2026 года.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Криса Джонстона
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