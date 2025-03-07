Ривса не забрали с драфта отказов. «Торонто» может отправить форварда в АХЛ

Райана Ривса не забрали с драфта отказов.

Об этом сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон.

Нападающий «Торонто » прошел процедуру драфта отказов, он может быть отправлен в АХЛ .

В текущем сезоне нападающий Райан Ривс провел 35 матчей и набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 2» среднем игровом времени 7:48.

Его контракт с кэпхитом 1,35 млн долларов рассчитан до 2026 года.