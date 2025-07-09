Елена Малышева: «Семья Овечкина – гордость России. Мальчик вырос в семье Татьяны Овечкиной, где учили трудиться с утра до ночи и достигать целей»

Елена Малышева назвала семью Александра Овечкина гордостью России.

«Овечкин – из семьи двукратной олимпийской чемпионки, многократной чемпионки Европы и мира Татьяны Николаевны Овечкиной .

Этот мальчик вырос в семье, где детей учили трудиться с утра до ночи и достигать своих целей. Конечно, это ярчайший пример и роли семьи, и эта семья – гордость России.

И, конечно, блистательный пример для всех поколений», – сказала телеведущая Елена Малышева.

Отец российского нападающего «Вашингтона», Михаил Овечкин , был футболистом московского «Динамо».

Овечкин о рекорде: «Вся страна болела, весь мир говорил. Получаю удовольствие – приятно, когда люди подходят и поздравляют»