Елена Малышева: «Семья Овечкина – гордость России. Мальчик вырос в семье Татьяны Овечкиной, где учили трудиться с утра до ночи и достигать целей»
Елена Малышева назвала семью Александра Овечкина гордостью России.
«Овечкин – из семьи двукратной олимпийской чемпионки, многократной чемпионки Европы и мира Татьяны Николаевны Овечкиной.
Этот мальчик вырос в семье, где детей учили трудиться с утра до ночи и достигать своих целей. Конечно, это ярчайший пример и роли семьи, и эта семья – гордость России.
И, конечно, блистательный пример для всех поколений», – сказала телеведущая Елена Малышева.
Отец российского нападающего «Вашингтона», Михаил Овечкин, был футболистом московского «Динамо».
Овечкин о рекорде: «Вся страна болела, весь мир говорил. Получаю удовольствие – приятно, когда люди подходят и поздравляют»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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