Овечкин о тренировке перед «Матчем года»: «Главное, чтобы меня не убили. Я только прилетел из Турции, будем играть осторожно и плавно»

Александр Овечкин заявил, что будет осторожно играть перед «Матчем года».

Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля на льду «ЦСКА-Арены». Сегодня проходит открытая тренировка.

– Вы будете сегодня поддаваться своим коллегам или все будет по-честному?

– Я только прилетел из Турции. Для меня самое главное, чтобы меня не убили сегодня! (Смеется).

Поэтому будем осторожно, плавно играть в нашу игру, – сказал нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин .

Шестеркин о реакции на рекорд Овечкина в США: «Все на ушах стояли – как и в России. Люди, хоть немного соприкасавшиеся с хоккеем, знали об этом. Дай бог, чтобы Саша добрался до тысячи»