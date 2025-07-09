Овечкин о тренировке перед «Матчем года»: «Главное, чтобы меня не убили. Я только прилетел из Турции, будем играть осторожно и плавно»
Александр Овечкин заявил, что будет осторожно играть перед «Матчем года».
Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля на льду «ЦСКА-Арены». Сегодня проходит открытая тренировка.
– Вы будете сегодня поддаваться своим коллегам или все будет по-честному?
– Я только прилетел из Турции. Для меня самое главное, чтобы меня не убили сегодня! (Смеется).
Поэтому будем осторожно, плавно играть в нашу игру, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Шестеркин о реакции на рекорд Овечкина в США: «Все на ушах стояли – как и в России. Люди, хоть немного соприкасавшиеся с хоккеем, знали об этом. Дай бог, чтобы Саша добрался до тысячи»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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