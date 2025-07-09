Овечкин о рекорде: «Вся страна болела, весь мир говорил. Получаю удовольствие – приятно, когда люди подходят и поздравляют»

Александр Овечкин оценил уровень внимания к себе после рекорда по голам в НХЛ.

6 апреля 2025 года российский нападающий «Вашингтона » забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел достижение Уэйна Гретцки.

– Как вы переживаете внимание всей страны? Насколько для вас это важно?

– Получаю удовольствие. Опять же, вся страна болела, весь мир говорил. Приятно, когда подходят люди, поздравляют.

– Какая следующая цель?

– Потренироваться. Без травм, – сказал Александр Овечкин .

Овечкин о тренировке перед «Матчем года»: «Главное, чтобы меня не убили. Я только прилетел из Турции, будем играть осторожно и плавно»