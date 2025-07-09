Овечкин о рекорде: «Вся страна болела, весь мир говорил. Получаю удовольствие – приятно, когда люди подходят и поздравляют»
Александр Овечкин оценил уровень внимания к себе после рекорда по голам в НХЛ.
6 апреля 2025 года российский нападающий «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел достижение Уэйна Гретцки.
– Как вы переживаете внимание всей страны? Насколько для вас это важно?
– Получаю удовольствие. Опять же, вся страна болела, весь мир говорил. Приятно, когда подходят люди, поздравляют.
– Какая следующая цель?
– Потренироваться. Без травм, – сказал Александр Овечкин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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