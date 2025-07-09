Сергачев о «Матче года»: «Приглашать иностранцев не планировали – это матч русских хоккеистов КХЛ и НХЛ. Хотим, чтобы так и оставалось»

Михаил Сергачев заявил, что на «Матч года» не звали иностранных хоккеистов.

Благотворительная игра пройдет 13 июля на льду «ЦСКА-Арены». Сегодня проходит открытая тренировка.

«Мы не планировали приглашать иностранных игроков, потому что это матч русских хоккеистов КХЛ и НХЛ.

И в целом мы хотим, чтобы это так и оставалось», – сказал защитник «Юты » Михаил Сергачев .

Овечкин о тренировке перед «Матчем года»: «Главное, чтобы меня не убили. Я только прилетел из Турции, будем играть осторожно и плавно»