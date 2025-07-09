Сергачев о «Матче года»: «Приглашать иностранцев не планировали – это матч русских хоккеистов КХЛ и НХЛ. Хотим, чтобы так и оставалось»
Михаил Сергачев заявил, что на «Матч года» не звали иностранных хоккеистов.
Благотворительная игра пройдет 13 июля на льду «ЦСКА-Арены». Сегодня проходит открытая тренировка.
«Мы не планировали приглашать иностранных игроков, потому что это матч русских хоккеистов КХЛ и НХЛ.
И в целом мы хотим, чтобы это так и оставалось», – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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