Билялетдинов и Федоров вошли в тренерские штабы команд на «Матче года». Игра российских звезд НХЛ и КХЛ пройдет 13 июля

Зинэтула Билялетдинов и Сергей Федоров вошли в тренерские штабы на «Матч года».

Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля 2025 года. Впервые подобный матч состоялся летом прошлого года на «ЦСКА-Арене» и закончился со счетом 8:8.

Ранее сообщалось , что Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок будут тренировать команду «Запад», составленную из российских хоккеистов НХЛ.

Тренерами «Востока» стали Игорь Никитин, Дмитрий Квартальнов и Андрей Разин.

Федоров дополнит штаб «Запада», а Билялетдинов будет тренировать «Восток».

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