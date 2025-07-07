Билялетдинов и Федоров вошли в тренерские штабы команд на «Матче года». Игра российских звезд НХЛ и КХЛ пройдет 13 июля
Зинэтула Билялетдинов и Сергей Федоров вошли в тренерские штабы на «Матч года».
Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля 2025 года. Впервые подобный матч состоялся летом прошлого года на «ЦСКА-Арене» и закончился со счетом 8:8.
Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок будут тренировать команду «Запад», составленную из российских хоккеистов НХЛ.
Тренерами «Востока» стали Игорь Никитин, Дмитрий Квартальнов и Андрей Разин.
Федоров дополнит штаб «Запада», а Билялетдинов будет тренировать «Восток».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Матч года»
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