Бахмутов об Овечкине и Малкине: «Окажись они в «Динамо» – это будет суперинтересный пиар-ход. К ним будут претензии: «Давайте первое место!» Вопрос: смогут ли?»

Игорь Бахмутов порассуждал о возвращении Овечкина и Малкина в КХЛ.

«Если бы Малкин и Овечкин закончили свои карьеры в одном клубе КХЛ , то это было бы крайне интересно. Лучшей рекламы и не придумаешь. Окажись они вместе в московском «Динамо » – это будет суперинтересный пиар-ход.

С точки зрения спортивного результата – не знаю! Смогут ли они выдержать в таком возрасте 68 матчей и еще плей-офф, а с них будут требовать результат-то самый верхний. Я не уверен, что они смогут удовлетворить все потребности.

К ним точно будут претензии: «Давайте нам первое место!». А тут вопрос: дадут ли они первое место?» – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.