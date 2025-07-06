Бахмутов об Овечкине и Малкине: «Окажись они в «Динамо» – это будет суперинтересный пиар-ход. К ним будут претензии: «Давайте первое место!» Вопрос: смогут ли?»
Игорь Бахмутов порассуждал о возвращении Овечкина и Малкина в КХЛ.
«Если бы Малкин и Овечкин закончили свои карьеры в одном клубе КХЛ, то это было бы крайне интересно. Лучшей рекламы и не придумаешь. Окажись они вместе в московском «Динамо» – это будет суперинтересный пиар-ход.
С точки зрения спортивного результата – не знаю! Смогут ли они выдержать в таком возрасте 68 матчей и еще плей-офф, а с них будут требовать результат-то самый верхний. Я не уверен, что они смогут удовлетворить все потребности.
К ним точно будут претензии: «Давайте нам первое место!». А тут вопрос: дадут ли они первое место?» – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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