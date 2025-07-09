Пономарев о «Каролине» и россиянах на драфтах: «Клуб больше видит потенциал в них. Система не самая простая, нужно преодолевать себя. Суровые сборы в России будут преимуществом»

Василий Пономарев рассказал об отношении к молодым игрокам в «Каролине».

За последние 4 драфта НХЛ «Харрикейнс» закрепили права на 18 хоккеистов из России.

Пономарев выступал в системе клуба с 2021 по 2024 год, сыграв 2 матча в НХЛ .

«В каждой системе клуба есть российский скаут, просто «Каролина » больше видит потенциал в российских ребятах, нежели другие клубы.

Не все решаются ехать в «Каролину», так как понимают, что там не самая простая система, чтобы пробиться наверх.

Система «Каролины» больше отличается от других, поскольку в ней и вне сезона, и во время него приходится преодолевать себя. В ней не так много выходных, но если тебе это подходит, ты будешь наслаждаться каждым днем.

Для тех, кто прошел суровые сборы в России, это будет преимуществом, нежели им будет там некомфортно», – сказал форвард «Авангарда ».

Мильштейн о «Каролине», активно выбирающей россиян: «Клуб экономит деньги – до 300 млн рублей за драфт. Из КХЛ они могут подписать игрока, когда он будет полностью готовым»