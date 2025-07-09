Пономарев о «Каролине» и россиянах на драфтах: «Клуб больше видит потенциал в них. Система не самая простая, нужно преодолевать себя. Суровые сборы в России будут преимуществом»
За последние 4 драфта НХЛ «Харрикейнс» закрепили права на 18 хоккеистов из России.
Пономарев выступал в системе клуба с 2021 по 2024 год, сыграв 2 матча в НХЛ.
«В каждой системе клуба есть российский скаут, просто «Каролина» больше видит потенциал в российских ребятах, нежели другие клубы.
Не все решаются ехать в «Каролину», так как понимают, что там не самая простая система, чтобы пробиться наверх.
Система «Каролины» больше отличается от других, поскольку в ней и вне сезона, и во время него приходится преодолевать себя. В ней не так много выходных, но если тебе это подходит, ты будешь наслаждаться каждым днем.
Для тех, кто прошел суровые сборы в России, это будет преимуществом, нежели им будет там некомфортно», – сказал форвард «Авангарда».
Мильштейн о «Каролине», активно выбирающей россиян: «Клуб экономит деньги – до 300 млн рублей за драфт. Из КХЛ они могут подписать игрока, когда он будет полностью готовым»