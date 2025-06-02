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Гретцки о том, когда понял, что у Овечкина есть шанс побить его рекорд: «В его первом сезоне, когда я работал в «Финиксе». Он дважды прошел через всю нашу команду и забил, лежа на спине»

Уэйн Гретцки рано понял, что у Александра Овечкина есть шанс побить его рекорд.

В сезоне НХЛ-2024/25 капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в истории НХЛ, превзойдя достижение Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (897 против 894 на момент завершения регулярки). 

«На днях меня спросили: «Когда вы поняли, что у Овечкина есть шанс побить ваш рекорд?»

И я сказал: «В его первом сезоне, когда я работал главным тренером «Финикса». Когда мы играли с «Вашингтоном», он дважды прошел через всю нашу команду и забил, лежа на спине», – сказал лучший бомбардир и ассистент в истории лиги. 

Этот матч состоялся 16 января 2006 года. «Кэпиталс» обыграли «Койотис» со счетом 6:1, Овечкин забросил 2 шайбы (31-ю и 32-ю в 44 матчах в лиге). 

По ходу матча комментатор Джо Бенинати упомянул, сколько шайб нужно забросить Александру, чтобы сравняться с Гретцки. 

В итоге Овечкин повторил рекорд канадца 4 апреля 2025 года, а через 2 дня побил его, реализовав большинство в матче с «Айлендерс» (1:4, 895-й гол). 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
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