Шестеркин о рекордной шайбе Овечкина: «Спасибо, что забросил не мне. В США был очень большой ажиотаж, мы все рады за Сашу»

Игорь Шестеркин рад, что Александр Овечкин забросил рекордную шайбу не ему.

6 апреля 2025 года российский нападающий «Вашингтона » забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки.

Овечкин поразил ворота голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина .

«В США был очень большой ажиотаж вокруг рекорда Овечкина . В России я на этот момент не был, не знаю, как ощущалось здесь, но думаю все плюс-минус точно так же.

Только там [в США] не просыпались и сразу смотрели, сколько шайб осталось, а за всем следили в прямом эфире.

Вообще хочу сказать, что он большой молодец. Мы все рады за Овечкина. И спасибо, Саша, что не мне ты забросил эту рекордную шайбу», – сказал голкипер «Рейнджерс » Игорь Шестеркин .

Светлана Журова: «Спортсмен номер один из России с большим отрывом – это Саша Овечкин. Второй я бы назвала Мирру Андрееву»