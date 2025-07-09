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Просветов о сезоне в ЦСКА: «Было привилегией играть за самый великий клуб Европы. Не скажу, что прям не получилось. Я подписал односторонний контракт в НХЛ»

Иван Просветов не считает свой сезон в ЦСКА неудачным.

Ранее 26-летний вратарь покинул московский клуб и подписал контракт с «Калгари» на один сезон. 

В сезоне-2024/25 он принял участие в 38 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и одержал 20 побед, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,32.

В плей-офф на его счету 2 победы в 5 матчах с процентом отраженных бросков 91,8%.

«Не могу сказать, что у меня прям не получилось. Я подписал односторонний контракт в НХЛ, поэтому мне кажется, что все сложилось отлично. Если бы у меня был прям плохой сезон, то вряд ли бы у меня это получилось.

Я благодарен ЦСКА, очень приятно сюда возвращаться. Для меня было привилегией играть за ЦСКА, это самый великий клуб Европы. Было очень круто играть в роли неоспоримого первого номера этой команды, для меня это запомнится на всю жизнь.

Если бы я показал еще лучше результаты, то был бы признан лучшим вратарем сезона. Считаю, что сезон провел по максимуму, по статистике и всему остальному сыграл очень хорошо. У меня за всю карьеру не было такой статистики, что я показал за этот сезон в ЦСКА.

Очень доволен сезоном со своей стороны. Единственное огорчение – травма. Но такое контролировать невозможно. Если же говорить о команде, то проиграли, не удалось выполнить задачу, но такое случается в хоккее. Даже когда все делаешь правильно, иногда результат не складывается», – сказал Просветов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
Р-Спорт
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