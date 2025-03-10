Иван Просветов: «Бобровский – легенда нашего хоккея. Он из тех вратарей, за которыми я слежу, просматриваю хайлайты»
Вратарь ЦСКА Просветов назвал Сергея Бобровского легендой российского хоккея.
«Бобровский как раз из тех вратарей, за которыми я слежу, просматриваю хайлайты. Он, Маркстрем, Демко. За такими сильными голкиперами приятно смотреть всегда.
Сергей – легенда нашего хоккея», – сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов, ранее выступавший в НХЛ.
Бобровский провел 42 игры в текущем регулярном чемпионате НХЛ. 36-летний россиянин выиграл 27 матчей, четыре из них подряд. В последней игре с «Коламбусом» (3:0) вратарь «Флориды» сделал четвертый шатаут в сезоне, отразив 16 бросков по воротам.
Ранее Вячеслав Фетисов назвал Сергея одним из самых выдающихся хоккеистов.
Бобровский делит с Тони Эспозито 10-е место в истории НХЛ по числу побед (423). У идущего 9-м Планта – 437
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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