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Фетисов о Хартли в «Локомотиве»: «Чем больше топ-специалистов в нашем хоккее, тем сильнее конкуренция – это главный путь к прогрессу»

Вячеслав Фетисов положительно оценил назначение Боба Хартли в «Локомотив».

Ранее ярославский клуб сообщил о назначении 64-летнего канадского специалиста на пост главного тренера команды.

– Как оцениваете назначение Хартли в «Локомотив»?

Хартли – известный специалист. Он уже побеждал в России. Это тренер хорошего уровня.

– Как относитесь к тому, что «Локомотив», «Трактор» и «Авангард» в следующем сезоне будут тренировать иностранцы с опытом работы в НХЛ? Можно их приглашения назвать подспорьем для российского хоккея?

– Наверное, можно. На рынке не так много сильных специалистов. Поэтому клубы понимают, что они делают, ищут правильные варианты. Конкуренция – самый главный путь к прогрессу.

А чем больше в нашем хоккее будет топовых специалистов, тем сильнее станет конкуренция, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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