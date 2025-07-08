Фетисов о Хартли в «Локомотиве»: «Чем больше топ-специалистов в нашем хоккее, тем сильнее конкуренция – это главный путь к прогрессу»
Ранее ярославский клуб сообщил о назначении 64-летнего канадского специалиста на пост главного тренера команды.
– Как оцениваете назначение Хартли в «Локомотив»?
– Хартли – известный специалист. Он уже побеждал в России. Это тренер хорошего уровня.
– Как относитесь к тому, что «Локомотив», «Трактор» и «Авангард» в следующем сезоне будут тренировать иностранцы с опытом работы в НХЛ? Можно их приглашения назвать подспорьем для российского хоккея?
– Наверное, можно. На рынке не так много сильных специалистов. Поэтому клубы понимают, что они делают, ищут правильные варианты. Конкуренция – самый главный путь к прогрессу.
А чем больше в нашем хоккее будет топовых специалистов, тем сильнее станет конкуренция, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.