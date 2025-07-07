Быков о назначении Хартли: «Удивительно, что «Локомотив» не дал возможность российскому тренеру, но руководству виднее»
Вячеслав Быков высказался о назначении Боба Хартли главным тренером «Локомотива».
64-летний канадский специалист стал новым главным тренером ярославской команды. Он выигрывал с «Авангардом» Кубок Гагарина в 2021 году.
«Локомотив» под руководством Игоря Никитина в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина, после чего Никитин перешел в ЦСКА.
«Хартли – известный и опытный специалист. Только удивительно, что «Локомотив» не дал возможность российскому тренеру работать в команде. Но руководству виднее», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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