Быков о назначении Хартли: «Удивительно, что «Локомотив» не дал возможность российскому тренеру, но руководству виднее»

Вячеслав Быков высказался о назначении Боба Хартли главным тренером «Локомотива».

64-летний канадский специалист стал новым главным тренером ярославской команды. Он выигрывал с «Авангардом» Кубок Гагарина в 2021 году.

«Локомотив » под руководством Игоря Никитина в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина, после чего Никитин перешел в ЦСКА.

«Хартли – известный и опытный специалист. Только удивительно, что «Локомотив» не дал возможность российскому тренеру работать в команде. Но руководству виднее», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.