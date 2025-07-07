Рыбин о Хартли: «Топ-тренер. Кто в КХЛ способен возглавлять «Локомотив»: Квартальнов, Знарок и еще пара специалистов»
Максим Рыбин оценил назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива».
– Боб Хартли вернулся в КХЛ. Какие у вас ожидания и сможет ли он сохранить чемпионство для «Локомотива»?
– Пока сложно говорить. Но мне кажется, это крутое назначение. Я не особо вижу, кого еще можно назначить: Квартальнов, Знарок... И еще есть пару тренеров в лиге, которые способны возглавить «Локомотив».
«Локомотив» сейчас процентов на 90 готовая команда, с его назначением наведется порядок. Понятно, что Хартли – топовый тренер, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости