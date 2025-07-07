Рыбин о Хартли: «Топ-тренер. Кто в КХЛ способен возглавлять «Локомотив»: Квартальнов, Знарок и еще пара специалистов»

Максим Рыбин оценил назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива».

– Боб Хартли вернулся в КХЛ. Какие у вас ожидания и сможет ли он сохранить чемпионство для «Локомотива»?

– Пока сложно говорить. Но мне кажется, это крутое назначение. Я не особо вижу, кого еще можно назначить: Квартальнов , Знарок ... И еще есть пару тренеров в лиге, которые способны возглавить «Локомотив».

«Локомотив» сейчас процентов на 90 готовая команда, с его назначением наведется порядок. Понятно, что Хартли – топовый тренер, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.