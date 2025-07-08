Андрей Коваленко о Хартли: «Локомотив» ставит задачу выигрывать титулы, там и не может быть других тренеров. В Омске он показал результат»
Андрей Коваленко оценил назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива».
Клуб из Ярославля ранее сообщил, что 64-летний канадский специалист назначен на пост главного тренера команды. При Хартли «Авангард» выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.
«Чтобы комментировать, надо находиться внутри команды. Но отмечу, что Хартли показал результат в Омске. Из работавших в КХЛ специалистов он один из тех, кто добился чего-то.
Других тренеров и не может быть в «Локомотиве», который ставит задачу выигрывать титулы. Так что пускай работает, посмотрим, что из этого выйдет», – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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