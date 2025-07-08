Андрей Коваленко о Хартли: «Локомотив» ставит задачу выигрывать титулы, там и не может быть других тренеров. В Омске он показал результат»

Андрей Коваленко оценил назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива».

Клуб из Ярославля ранее сообщил, что 64-летний канадский специалист назначен на пост главного тренера команды. При Хартли «Авангард» выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

«Чтобы комментировать, надо находиться внутри команды. Но отмечу, что Хартли показал результат в Омске. Из работавших в КХЛ специалистов он один из тех, кто добился чего-то.

Других тренеров и не может быть в «Локомотиве », который ставит задачу выигрывать титулы. Так что пускай работает, посмотрим, что из этого выйдет», – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко .