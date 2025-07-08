Терешенко о Ротенберге: «В СКА отлично проявил себя как управленец, выстроил систему. Благодаря ему у хоккеистов есть все для тренировок и развития»
Алексей Терещенко назвал Романа Ротенберга отличным управленцем.
Напомним, Ротенберг был отправлен в отставку с поста главного тренера СКА и позднее вошел в совет директоров московского «Динамо».
«Как управленец Ротенберг проявил себя в СКА отлично, он выстроил хорошую систему внутри клуба.
Благодаря ему у хоккеистов есть все необходимое для тренировок и развития», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liveresult
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