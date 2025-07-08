Терешенко о Ротенберге: «В СКА отлично проявил себя как управленец, выстроил систему. Благодаря ему у хоккеистов есть все для тренировок и развития»

Алексей Терещенко назвал Романа Ротенберга отличным управленцем.

Напомним, Ротенберг был отправлен в отставку с поста главного тренера СКА и позднее вошел в совет директоров московского «Динамо ».

«Как управленец Ротенберг проявил себя в СКА отлично, он выстроил хорошую систему внутри клуба.

Благодаря ему у хоккеистов есть все необходимое для тренировок и развития», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .