Толчинский об уходе из СКА: «Все понятно, не хочется об этом говорить, там формируется новая франшиза. С «Металлургом» давно велись переговоры»

Сергей Толчинский высказался о своем переходе из СКА в «Металлург».

Во вторник 30-летний форвард подписал контракт на два года с «Металлургом ». Сообщалось , что Толчинский получит по 77 млн рублей за каждый год соглашения.

– Там все понятно, не хочется об этом говорить. Сезон давно закончился. СКА сейчас формируется как новая франшиза. Давно велись переговоры. Я буду играть за «Магнитку», жду не дождусь, чтобы туда поехать.

– С Разиным общались?

– Ни с кем не общался, давайте про [хоккей] 3 на 3, – сказал Сергей Толчинский .