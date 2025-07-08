Толчинский об уходе из СКА: «Все понятно, не хочется об этом говорить, там формируется новая франшиза. С «Металлургом» давно велись переговоры»
Сергей Толчинский высказался о своем переходе из СКА в «Металлург».
Во вторник 30-летний форвард подписал контракт на два года с «Металлургом». Сообщалось, что Толчинский получит по 77 млн рублей за каждый год соглашения.
– Там все понятно, не хочется об этом говорить. Сезон давно закончился. СКА сейчас формируется как новая франшиза. Давно велись переговоры. Я буду играть за «Магнитку», жду не дождусь, чтобы туда поехать.
– С Разиным общались?
– Ни с кем не общался, давайте про [хоккей] 3 на 3, – сказал Сергей Толчинский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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