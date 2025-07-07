Гарднер получит 80 млн рублей от ЦСКА за 2 года. У форварда 18 очков за 62 матча в сезоне АХЛ (Metaratings)
Ретт Гарднер заработает 80 млн рублей в ЦСКА за два года.
Ранее стало известно, что армейцы подпишут контракт с 28-летним нападающим на два сезона.
По информации Metaratings, Гарднер получит 80 миллионов рублей за два года по соглашению.
В прошлом сезоне форвард с ростом 191 сантиметра и весом 102 килограмма выступал за «Лихай Вэлли» – фарм-клуб «Филадельфии».
В регулярном чемпионате АХЛ он набрал 18 (5+13) очков за 62 игры при полезности «минус 12» и 59 минутах штрафа.
Всего Гарднер провел 327 игр в АХЛ и отметился 126 (45+81) баллами при 336 минутах штрафа.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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