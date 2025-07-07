Гарднер получит 80 млн рублей от ЦСКА за 2 года. У форварда 18 очков за 62 матча в сезоне АХЛ (Metaratings)

Ретт Гарднер заработает 80 млн рублей в ЦСКА за два года.

Ранее стало известно , что армейцы подпишут контракт с 28-летним нападающим на два сезона.

По информации Metaratings, Гарднер получит 80 миллионов рублей за два года по соглашению.

В прошлом сезоне форвард с ростом 191 сантиметра и весом 102 килограмма выступал за «Лихай Вэлли » – фарм-клуб «Филадельфии».

В регулярном чемпионате АХЛ он набрал 18 (5+13) очков за 62 игры при полезности «минус 12» и 59 минутах штрафа.

Всего Гарднер провел 327 игр в АХЛ и отметился 126 (45+81) баллами при 336 минутах штрафа.