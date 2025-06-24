Кудрявцев выиграл Кубок Колдера в 1-м сезоне в АХЛ. Экс-защитник «Локо» стал лучшим игроком плей-офф по полезности – «+18» в 21 игре при 10 очках
21-летний игрок стал чемпионом АХЛ с «Эбботсфордом». В финале плей-офф фарм-клуб «Ванкувера» обыграл «Шарлотт» (фарм «Флориды») со счетом 4-2.
Россиянин стал лучшим по показателю полезности во всем розыгрыше Кубка Колдера-2025 – у него «+18» в 21 матче. Он набрал 10 (1+9) очков при 4 минутах штрафа.
Этот сезон стал для Кудрявцева дебютным во взрослом хоккее. В регулярном чемпионате АХЛ он провел 65 игр и набрал 26 (5+21) очков при полезности «+18» и 22 минутах штрафа. Также он провел 2 матча за «Ванкувер» в НХЛ.
В России Кирилл выступал за юношеские и юниорские команды «Локомотива». В его активе 20 матчей за «Локо» в МХЛ в сезоне-2020/21.
В 2021 году игрок уехал в Северную Америку и провел три сезона в юниорской лиге Онтарио, где играл за «Су Грейхаундс». «Ванкувер» выбрал его в 7-м раунде драфта НХЛ-2022 под общим 208-м номером.