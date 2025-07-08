Кудрявцев о победе в плей-офф АХЛ: «Кто-то из владельцев разливал коньяк, бутылка стоила около 15 000 долларов. Пах он ужасно – будто там просто спирт, но пришлось выпить»

Кириллу Кудрявцеву не понравился запах коньяка за 15 тысяч долларов.

21-летний защитник провел сезон за фарм-клуб «Ванкувера » в АХЛ. «Эбботсфорд » стал победителем Кубка Колдера, обыграв в финале «Шарлотт» (4-2 в серии).

Кудрявцев провел 21 матч в плей-офф и набрал 10 (1+9) очков при полезности «плюс 18».

«Самый дорогой наш выход – на следующий день, когда мы пошли с женами и девушками в один из лучших ресторанов Ванкувера, где подают суши. Это был Blue Water.

Есть еще Elisa – оба ресторана, кажется, принадлежат владельцу «Кэнакс». В Elisa, если ты играешь в Ванкувере, дают 50% скидку. Но все равно дорого, поэтому я туда обычно не хожу.

Мы были там, и кто-то из владельцев команды сказал тост и начал разливать коньяк. Он сказал: если не нравится, как пахнет – отдайте кому-нибудь. Потому что это самый дорогой коньяк в вашей жизни.

Бутылка стоила около 15 тысяч долларов. И пах он действительно ужасно – как будто там просто спирт. Но когда я услышал, сколько это стоит, пришлось выпить», – сказал защитник «Ванкувера» Кирилл Кудрявцев .

Кудрявцев выиграл Кубок Колдера в 1-м сезоне в АХЛ. Экс-защитник «Локо» стал лучшим игроком плей-офф по полезности