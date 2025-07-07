Ковальчук о Ларионове в СКА: «Все будет зависеть не только от него, в составе много изменений. Полный стадион будет однозначно, в Петербурге обожают хоккей»

Илья Ковальчук оценил назначение Игоря Ларионова главным тренером СКА.

«Все будет зависеть не только от Игоря Николаевича, но и от команды, которая придет с ним, от состава. Там сейчас, судя по сообщениям прессы, много изменений. Многие ребята ушли, уехали за океан.

Интересно посмотреть, что это будет за команда. Но то, что в Санкт-Петербурге обожают хоккей, – это точно. Полный стадион будет однозначно», – сказал бывший нападающий СКА Илья Ковальчук.

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